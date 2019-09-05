ФСБ увидела хищения при строительстве волейбольного центра в Сосновом Бору. Объект возводят «хозяева города»

Уголовные дела о мошеннических хищениях в особо крупном размере предшествуют открытию волейбольного центра в Сосновом Бору. В документах производства фигурирует концерн «Титан-2» семьи «хозяев города».

Как пишет 47news 5 сентября, о возможных хищениях бюджетных денег при строительстве волейбольного центра в Сосновом Бору стало известно из письма начальника управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Родионова к председателю ЗакСа Ленобласти.

«По имеющейся информации, стоимость строительства значительно завышена», – пишет генерал-лейтенант Алексей Родионов.

Также он добавляет, что по отдельным фактам хищения бюджетных средств следственными органами уже возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ, подразумевающей мошенничество. Возможно, в ФСБ заинтересовались резко увеличившейся сметой на строительство волейбольного центра. Стоимость контракта сейчас составляет 890 млн 486 тысяч рублей, два года назад сумма была иной – 801,5 млн рублей.

О связях подрядчика стройки АО «Концерн "Титан-2"» с «хозяевами города» читайте в статье 47news.