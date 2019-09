Петербуржцам покажут чувствительных финских мужчин

Выставка финского фотографа и видеографа Ээту Линнанкиви «Будь как мужчина» откроется 12 сентября в Институте Финляндии на Большой конюшенной улице в Петербурге.

В 19:00 автор лично расскажет о том, что на самом деле кроется внутри закрытых и суровых жителей Суоми. Линнанкиви в портретах и историях восьмерых мужчин пытается ответить на вопрос: может ли мужчина быть чувствительным? Каждый герой делится своими мыслями о том, как общественное давление и ожидания, связанные с маскулинностью, влияют на их эмоциональную жизнь.

Видеоработа Be Like a Man («Будь как мужчина»), исследующая вопросы маскулинности и положенная в основу выставки, в 2017 году была отмечена призом на международном фестивале фотографии Festival OFF в Словакии.

Экспозиция будет работать в течение месяца. Вход бесплатный.