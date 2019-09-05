Сбербанк и «Макдоналдс» съедутся «во благо россиян»: заказывать бургеры в очереди смогут петербуржцы и москвичи

Сбербанк и «Макдоналдс» подписали соглашение о создании единых точек обслуживания 5 сентября на Восточном экономическом форуме: внедрить такую инновацию решили «для удобства клиентов» и «во благо миллионов россиян».

Как сообщают в пресс-службе Сбербанка, концепция предполагает, что рестораны «Макдоналдс» разделят с банком зоны ожидания. Первыми перекусить в очереди за кредитом смогут жители Петербурга и Москвы.

«Россия стала одним из первых рынков для «Макдоналдс» в мире, где внедряются инновации, нацеленные на предоставление максимального удобства для посетителей. Мы будем стремиться к внедрению инноваций во благо миллионов россиян, которые ежедневно посещают «Макдоналдс» и Сбербанк», — заявил на форуме глава российского отделения «Макдоналдс» Марк Карена.

Переговоры об открытии совместных точек компании начали ещё в начале лета. Пилотный ресторан-банк должен открыться в ближайшее время, точные сроки не оглашаются.