Путин и премьер Малайзии обсудили предельный возраст для правителя. Мохамад установил границу в 95 лет

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, которому в июле исполнилось 94 года, во время экономического форума во Владивостоке обсудил с Владимиром Путиным, каков предельный возраст для человека у власти.

«На данный момент мы подняли возрастную планку до 95 лет», – заявил 5 сентября Мохамад.

После этого заявления ведущий Сергей Брилев обратился с аналогичным вопросом к Путину. «Я пока не дотягиваю», – пошутил 66-летний президент РФ.

Владимир Путин похвалил Махатхира Мохамада, чья политическая карьера длится более пяти десятилетий, за то, что он превратил свою страну в «развитую экономику».

Напомним, что Махатхир Мохамад был премьер-министром Малайзии с 1981-го по 2003 год. Затем он решил закончить политическую карьеру, однако после перерыва 10 мая 2018 года снова занял кресло главы кабинета министров.