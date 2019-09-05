Фестиваль в поддержку людей с аутизмом собрал более 840 тыс. рублей

Благотворительный фестиваль «Антон тут рядом», который прошёл в Новой Голландии, посетили 20 тысяч человек, собрано было 840 732,5 рублей, сообщили «Фонтанке» в Центре социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом».

Все средства будут направлены на развитие программ и работу Центра «Антон тут рядом», который даёт людям с аутизмом альтернативу жизни в психоневрологическом интернате. Сейчас в организации получают бесплатную помощь 263 семьи со взрослыми, подростками и детьми с аутизмом. 307 семей находятся в листе ожидания.

В Центре подчеркнули, что фестиваль прошёл в особенно важное время. «23 августа, за неделю до фестиваля, на сайте госуслуг был объявлен тендер на сумму 1 200 000 рублей на строительство женского психоневрологического интерната (ПНИ) в селе Некрасовка в Хабаровском крае на 400 мест. Несмотря на то, что с 2016 года в нашей стране идет реформа ПНИ, каждый год строятся новые закрытые учреждения, где людей изолируют и нарушают их самые элементарные права. На фестивале же гостям предлагалось принять участие в построении альтернативной жизни для людей с аутизмом», — сказали в Центре.

Гостям была представлена выставка «Жизнь — это когда живешь нормально», которая давала два возможных сценария жизни человека с аутизмом или другими ментальными особенностями. С одной стороны — содержание в ПНИ, с другой — комплексная модель абилитации, которая позволяет человеку с аутизмом участвовать в жизни общества и реализовать свои права на труд, образование и досуг.

Кроме того, на территории острова проходила интерактивная театральная прогулка «Жизнь — это совершенная разнота»: каждые полчаса группа людей в наушниках отправлялась гулять по острову, чтобы посмотреть на мир глазами человека с аутизмом — искали место, с которого открывался самый красивый вид, протягивали руку тому, кто рядом, закрывали глаза и учились доверять незнакомому человеку, слушали высказывания студентов Центра.

В целом программа фестиваля была насыщенная: выступали артисты, музыканты, лекторы, блогеры, проводились мастер-классы для взрослых и детей. В Центре отметили, что в этом году фестиваль собрал на 200 тысяч рублей больше, чем в предыдущем. Седьмой по счёту фестиваль пройдёт уже в 2020 году.