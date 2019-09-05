«Что за мурня»: как пять профессоров СПбГУ осудили дворника Богинича за ненормативную лексику и харрасмент

30 сентября Ученый совет петербургского госуниверситета во главе с ректором узнает о любовных похождениях и крепких выражениях 67-летнего дворника СПбГУ. «Фонтанка» нашла его и записала видеоответ высокому собранию.

Константин Селин/«Фонтанка.ру»

«В общении с коллегами постоянно использует нецензурные выражения, хамит, в отношении женщин допускает неприличные жесты». «Конфликтный, некомпетентный работник, постоянно нарушающий трудовую дисциплину». Это характеристики дворника СПбГУ Николая Павловича Богинича, который якобы год терроризирует всех, кто работает в корпусе кафедры агрохимии на 16-й линии Васильевского острова, 29.

Наверняка ни один дворник в России не удостаивался такой чести — его девиантное поведение 27 июня отметили обсуждением пять почетных профессоров СПбГУ на заседании университетской комиссии по этике (всего членов комиссии 10).

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Среди присутствующих были заведующая кафедрой истории журналистики Людмила Громова, заведующая кафедрой теории и истории государств и права Дженевра Луковская, профессор кафедры физики твердого тела Борис Новиков и его коллега – профессор кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания Кира Рогова. Председательствовал Геннадий Богомазов — профессор кафедры истории экономики и экономической мысли.

Уважаемое собрание рассмотрело служебную записку заместителя ректора университета по безопасности Елены Шарыгиной, согласно которой Николай Павлович Богинич не следует общепринятым в вузе нравственным и этическим нормам (они не раскрываются), не соблюдает «кодекс универсанта» и не заботится о деловой репутации заведения. Вместо этого он «хватает сзади» уборщицу Алексееву.

Кстати, её отношение к произошедшему документами не раскрывается, но «Фонтанке» рассказали, что она будто бы пожаловалась вахтеру, та – начальству, оно – выше.



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Кодекс универсанта Санкт-Петербургского государственного университета



Коллеги Богинича рассказали «Фонтанке», что он – странный человек, который постоянно находится на больничном, хамит сотрудникам, ректора зовет «Коляном», и уточнили, что он «хлопнул уборщицу по заднице, а она – пуританского воспитания, и для неё это стало шоком». И его никак не уволить — он инвалид. И не наказать рублем — он и так сидит на минимальном окладе.

Комиссия решила, что дворник действительно нарушил «кодекс универсанта», который предписывает каждому сотруднику «...уважать коллег, поддерживать доброжелательные отношения как внутри университета, так и вне его, способствовать обстановке взаимопонимания и сотрудничества».



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Решение комиссии по этике ученого совета Санкт-Петербургского государственного университета



Но на этом разбор полетов не закончился. Теперь о проблеме предстоит узнать и Ученому совету СПбГУ — это более 120 человек во главе с ректором Николаем Кропачевым. На очередном заседании 30 сентября будет оглашено решение комиссии по этике, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе университета.

Согласно «майским указам», оклад преподавательского состава должен быть вдвое выше средней по городу зарплаты (если верить Петростату, в июне в Петербурге это 65 286 рублей). То есть в СПбГУ преподаватели должны получать минимум 130 тысяч рублей в месяц. По словам члена комиссии, подобные заседания могут длиться до нескольких часов, обсуждается сразу несколько вопросов. Но даже если персонально на дело Богинича пять профессоров потратили час, то он обошелся вузу почти в половину месячной зарплаты дворника. А заседание Ученого совета потенциально увеличит эти расходы в несколько раз.

К слову, подробности обсуждения дела дворника одна из членов комиссии Людмила Громова восстанавливать в памяти не захотела, перенаправив «Фонтанку» к председателю Богомазову. В вузе порекомендовали связаться с ним по почте, но на письмо он не ответил.

«Колюня меня выгоняет»

Мнения самого Богинича при этом никто не услышал, так как на заседание комиссии по этике он не явился. А ведь ему явно есть что ответить, посчитала «Фонтанка» и к 5 сентября смогла застать дворника на рабочем месте. В вузе говорят – впервые за долгое время.

Николай Павлович ознакомился с решением из рук корреспондента и кратко резюмировал: «Я думаю, что это мурня». Дворник заявил, что работает уже пятый год: косит траву, собирает мусор, чистит лед. И не знает, «кто кого куда вызывал», ни о каком заседании комиссии по этике он не слышал — был на больничном, а потом в отпуске.

Все обвинения категорически отверг: ничего никому не говорил, а уборщицу хватать даже не думал — «Нужна мне эта Алексеева!» О «Кодексе универсанта» ему тоже не рассказывали. «Работай и все: убирай тщательно, коси», – вся установка от начальства.

О коллективе он, и правда, нелестно отзывается: «Люди такие, что лучше не говорить... Язык в задницу!» Впрочем, чем ответить ректору, если его вызовут на заседание Ученого совета СПбГУ, ему есть.

«Я бы сказал, что даже обувь не могу получить уже четыре года. Ни рукавиц, ничего путного. Спецодежду кое-как, и то, фуфайку – не дали на зиму: «Их нету». Они бедные, несчастные, даже на хлеб денег нету. Как живут они? Все в карманы, наверное, сгребают, – пожаловался Богинич. – Зарплата – мизер. Девяти тысяч не получил за май месяц – восемь с копейками, так 10-11. Вообще позорище. Куда писать? А это…».

При этом увольнения по итогам заседания Ученого совета он не боится.

«С какого перепуга меня увольнять? – удивился Николай Богинич. – Я главному юристу буду писать бумаги. А главный юрист у нас – Путин, вот я ему напишу: «Что за дела? Я все выполняю, свои функции трудовые. Прогулов не имею, а Колюня Кропачев меня выгоняет».

Справка:

Комиссия по этике появилась в СПбГУ в 2011 году. По задумке она должна помогать сотрудникам и обучающимся «разобраться в непростых ситуациях, связанных с человеческими взаимоотношениями». Например, в апреле она разбиралась в драке специалиста отдела охраны труда Ташбаева с начальником Коровиным. Посчитав в итоге поведение последнего «несовместимым с высоким статусом сотрудника СПбГУ». На другом заседании рассматривала жалобу на сотрудника, который на своей странице в соцсети оскорбил студентов. Решение всегда размещается на сайте университета, оглашается председателем комиссии на ближайшем заседании Ученого совета СПбГУ. На его основании работодатель вправе привлечь работника к дисциплинарной ответственности, наложить дисциплинарное взыскание или даже прекратить трудовой договор.

К слову, дворник Богинич – опытный сутяжник.

В 2011-2013 годах он вел трудовой спор за восстановление на работе в автопарке №7 Спецтранса, пытался взыскать заработную плату за время вынужденного прогула и моральную компенсацию. И добился своего в президиуме Санкт-Петербургского городского суда, отсудив выплату за 307 дней. С 2009 по 2011 год трудился рабочим по уборке тротуаров и также судился с работодателем из-за того, что его якобы заставили написать заявление на увольнение. В итоге был восстановлен, отсудил заработную плату за время вынужденного прогула в размере 182 тысяч и еще и компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч. Были у него и неудачные тяжбы. Например, с 2011 по 2018 год он также успел поработать в «Жилкомсервисе №2 Центрального района» кровельщиком 4 разряда, был уволен по сокращению. Однако придрался к тому, что ему якобы систематически не оплачивали листки временной нетрудоспособности. Но в суд не явился, доказательства не предоставил и получил отказ. А в 2013-м он дошел до апелляции в споре с администрацией Красногвардейского района Санкт-Петербурга — требовал предоставить ему свободную комнату в коммуналке и признать отказ в этом незаконным. Но безуспешно.

Илья Казаков, "Фонтанка.ру"