К знаниям через камыши. В Невском районе школу открыли, а дорогу к ней будут прокладывать ногами ученики

Читатель «Фонтанки» пожаловался на полосу препятствий, которую приходится преодолевать школьникам школы №691 в Невском районе Петербурга. Опасности для детей таят открытые люки, камышовые заросли и арматура бетонных плит.

«Среди пустыря и камыша в человеческий рост проложен деревянный настил. Странные дорожки иногда уходят вглубь этого мрачного камыша. Подходы же к этому зияют дырами открытых канализационных люков», – живописует Сергей. Он напоминает, что этим путем до учебного заведения ежедневно добираются сотни школьников.

«Если сейчас эти проломы, прикрытые гнилыми досками с гвоздями и торчащей арматурой бетонных плит, пока видны, то в скором времени снег закроет их тонким коварным слоем», – резюмирует он. По словам мужчины, администрация Невского района на просьбы людей решить вопрос, хотя бы закрыть люки и выкосить зелень, никак не реагирует.

Реклама



В районной администрации «Фонтанке» пояснили, что в таком виде подход к школе не останется, в планах есть благоустройство территории. Однако уточнить сроки заструднились.

Школа №691 с углубленным изучением английского языка расположена по адресу: Союзный проспект, дом 5, корпус 3, строение 1. Первые уроки в здании начались в сентябре 2018 года. Впоследствии выяснилось, что в течение двух недель занятия фактически шли незаконно – без официального разрешения Госстройнадзора на ввод здания в эксплуатацию.