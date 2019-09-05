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05.09.2019 15:30
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К знаниям через камыши. В Невском районе школу открыли, а дорогу к ней будут прокладывать ногами ученики

К знаниям через камыши. В Невском районе школу открыли, а дорогу к ней будут прокладывать ногами ученики

Читатель «Фонтанки» пожаловался на полосу препятствий, которую приходится преодолевать школьникам школы №691 в Невском районе Петербурга. Опасности для детей таят открытые люки, камышовые заросли и арматура бетонных плит.

К знаниям через камыши. В Невском районе школу открыли, а дорогу к ней будут прокладывать ногами ученики

«Среди пустыря и камыша в человеческий рост проложен деревянный настил. Странные дорожки иногда уходят вглубь этого мрачного камыша. Подходы же к этому зияют дырами открытых канализационных люков», – живописует Сергей. Он напоминает, что этим путем до учебного заведения ежедневно добираются сотни школьников.

«Если сейчас эти проломы, прикрытые гнилыми досками с гвоздями и торчащей арматурой бетонных плит, пока видны, то в скором времени снег закроет их тонким коварным слоем», – резюмирует он. По словам мужчины, администрация Невского района на просьбы людей решить вопрос, хотя бы закрыть люки и выкосить зелень, никак не реагирует.

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В районной администрации «Фонтанке» пояснили, что в таком виде подход к школе не останется, в планах есть благоустройство территории. Однако уточнить сроки заструднились.

Школа №691 с углубленным изучением английского языка расположена по адресу: Союзный проспект, дом 5, корпус 3, строение 1. Первые уроки в здании начались в сентябре 2018 года. Впоследствии выяснилось, что в течение двух недель занятия фактически шли незаконно – без официального разрешения Госстройнадзора на ввод здания в эксплуатацию.

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