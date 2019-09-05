«Встал со стула, положил руки на плечи». Женщин, обвинивших в домогательствах Пласидо Доминго, стало 20

Ещё 11 женщин присоединились к обвинениям испанского тенора Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах. Ранее свидетельства о девяти эпизодах опубликовало Associated Press.

Как 5 сентября передают журналисты агентства, только одна из обратившихся, певица Анджела Тернер Уилсон, решила не скрывать своё имя. По её словам, Доминго повёл себя неподобающе в гримёрке Вашингтонской оперы, где в 1999 – 2000 годах они вместе участвовали в пьесе «Сид» композитора Жюля Массне. Как уверяет Уилсон, которой тогда было 28 лет, однажды перед выступлением маэстро встал со стула, положил руки ей на плечи, больно схватил за грудь, повернулся и ушёл. Десять других женщин также сообщили о приставаниях и принуждении к поцелуям.

Массовые жалобы на Пласидо Доминго посыпались после расследования Associated Press. В начале августа 2019 года журналисты собрали истории первого десятка пострадавших и свидетелей, которые много лет наблюдали за происходящим. После публикации достоверность обвинений против лауреата Grammy начала проверять опера Лос-Анджелеса, чьим директором является Доминго, а Филадельфийский оркестр отозвал приглашение звезде выступить в сентябре.

Пласидо Доминго не приехал в Петербург и не вышел на сцену Мариинского театра в конце июня. О том, что легендарный певец не выйдет на сцену, слушатели оперы «Симон Бокканегра» узнали прямо перед началом вечера, многие сочли это «плевком в душу» и оформили заявления на возврат денег.