«Некорректная работа источника электропитания». В «Руслайне» объясняют, почему самолёт из Воронежа не может второй день подряд долететь до Петербурга

Авиаперевозчик «Руслайн» сообщил «Фонтанке», что их самолёт Bombardier CRJ200 снова не смог доставить пассажиров из Воронежа в Петербург утром 5 сентября из-за проблем с источником электропитания воздушного судна. Клиентам обещают компенсацию.

«5 сентября экипажем авиакомпании «Руслайн», выполнявшим рейс 7R-554 Воронеж – Санкт-Петербург, с 31 пассажиром на борту принято решение о возврате в аэропорт вылета в связи с предположением о некорректной работе резервного источника электропитания. Посадка произведена в 08:39 в штатном режиме», – рассказали в авиакомпании.

За пассажирами было отправлено резервное воздушное судно. Самолёт прилетел в Санкт-Петербург около 14 часов. Многочасовую задержку прибытия авиаперевозчик компенсирует «сертификатами на перелёт со скидкой 50% по любому направлению своей маршрутной сети».

В «Руслайне» уточнили, что «требовательно и взыскательно относятся к техническому состоянию воздушных судов и безопасности полетов». Однако сегодняшний инцидент с рейсом из Воронежа произошёл всего спустя сутки после того, как в среду тот же самый рейс после вылета из Воронежа был вынужден вернуться обратно из-за неубравшегося шасси.

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Проблемы с самолётами авиакомпании возникают не в первый раз. В феврале в том же аэропорту Воронежа борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В марте петербуржцы задержались в Нарьян-Маре почти на сутки из-за поломки.

В июне 2011 года потерпел крушение Ту-134А авиакомпании «Руслайн». При заходе на посадку в тумане в нескольких сотнях метров от взлётно-посадочной полосы петрозаводского аэропорта «Бесовец» лайнер задел деревья, столкнулся с земной поверхностью, полностью разрушился и загорелся. Тогда погибли 47 из 52 находившихся на борту человек.

Российская авиакомпания «Руслайн» была создана в 1997 году. Маршрутная сеть компании связывает десятки российских городов. Флот перевозчика состоит из 11 канадских самолётов Bombardier CRJ 100 и 7 машин Bombardier CRJ 200. Каждый лайнер может перевозить до 50 пассажиров. В планах компании пуск в эксплуатацию двух самолётов Sukhoi SuperJet 100.