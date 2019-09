«Спортивная» Skoda Octavia Combi попала в ДТП еще на стадии разработки. Аварию с прототипом засняли фотошпионы

Нечасто в объектив камер автошпионов попадает что-то уж совсем необычное. В этот раз фотографам удалось заснять редкое событие: дорожную аварию с участием камуфлированного прототипа Skoda Octavia Combi RS 2021 модельного года и обычного Opel Zafira.

Точные обстоятельства произошедшего остаются неясными, поскольку сам момент аварии в кадр не попал, но похоже, что водитель Opel Zafira, проезжая ремонтируемый участок дороги, оказался на встречной полосе и столкнулся со Skoda лоб в лоб, сообщает Carscoops. Вдобавок сзади в прицеп, который буксировала Skoda, въехал следовавший за ней Volkswagen Golf.

К счастью, в аварии никто из людей не пострадал, однако у прототипа оказался полностью разрушен перед, и капот встал дыбом. Машину быстро закрыли чехлом, чтобы скрыть подробности, но даже сквозь него было видно, что повреждения весьма серьезные. Opel, судя по фотографиям, пострадал не меньше – он тоже практически лишился передней части.

Дорога была перекрыта приблизительно 40 минут, в течение которых рабочие собирали многочисленные обломки обоих автомобилей.

2021 Skoda Octavia Combi RS spied testing for the very first time just minutes before being involved in a head-on collision. The estate is expected to be available with AWD on petrol-equipped models for the very first time and it could have up to 250 hp. #Skoda #Octavia pic.twitter.com/0ungyJwKlF

— Cole Marzen (@cole_marzen) September 5, 2019