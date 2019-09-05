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Авто
05.09.2019 14:58
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«Спортивная» Skoda Octavia Combi попала в ДТП еще на стадии разработки. Аварию с прототипом засняли фотошпионы

Нечасто в объектив камер автошпионов попадает что-то уж совсем необычное. В этот раз фотографам удалось заснять редкое событие: дорожную аварию с участием камуфлированного прототипа Skoda Octavia Combi RS 2021 модельного года и обычного Opel Zafira.

Точные обстоятельства произошедшего остаются неясными, поскольку сам момент аварии в кадр не попал, но похоже, что водитель Opel Zafira, проезжая ремонтируемый участок дороги, оказался на встречной полосе и столкнулся со Skoda лоб в лоб, сообщает Carscoops. Вдобавок сзади в прицеп, который буксировала Skoda, въехал следовавший за ней Volkswagen Golf.

К счастью, в аварии никто из людей не пострадал, однако у прототипа оказался полностью разрушен перед, и капот встал дыбом. Машину быстро закрыли чехлом, чтобы скрыть подробности, но даже сквозь него было видно, что повреждения весьма серьезные. Opel, судя по фотографиям, пострадал не меньше – он тоже практически лишился передней части.

Дорога была перекрыта приблизительно 40 минут, в течение которых рабочие собирали многочисленные обломки обоих автомобилей.

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Прототип, попавший в аварию, – это «спортивная» модификация универсала Skoda Octavia Combi, которая, предположительно, будет внешне отличаться от обычного варианта измененным дизайном переднего бампера, другой решеткой радиатора и более агрессивными элементами обвеса. Кроме этого, автомобиль получит более жесткую спортивную подвеску и пониженный клиренс, двойную систему выхлопа и усиленные тормоза с красными суппортами.

Также, по неподтвержденным данным, которые приводит Carscoops, у спортивного универсала будет двигатель с турбонаддувом. Сейчас Octavia доступна с двумя 2-литровыми турбированными двигателями: бензиновым мощностью в 241 лошадиную силу и дизелем TDI в 181 л.с. Для «спортивного» автомобиля маловато, считает Carscoops и ожидает, что в окончательном варианте будущая Octavia Combi RS получит не только боллее мощные моторы, но и полноприводную модификацию.

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