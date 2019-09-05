Проезд в метро по Единой карте петербуржца стал дешевле на 15 рублей

ПАО Сбербанк

С 1 сентября по 31 декабря 2019 года владельцы Единых карт петербуржца могут оплачивать поездки в метро со скидкой 15 рублей, стоимость проезда составит всего 30 рублей. Для обладателей других карт платежной системы «Мир» цена проезда составит 35 рублей.

Чтобы воспользоваться скидкой, нужно приложить карту к устройству на первом или последнем турникете, отмеченном специальным стикером. После оплаты сумма будет списана с карты с учетом скидки.

«Более 77 тысяч наших клиентов уже получили Единые карты петербуржца и могут пользоваться предложениями партнеров, получать дополнительную выгоду в виде бонусов и скидок. На сегодня более 150 организаций из совершенно разнообразных сфер: торговли, культуры, развлечений и обслуживания – присоединились к проекту. Акция с метрополитеном не только сэкономит владельцам ЕКП личный бюджет, но и будет способствовать развитию безналичной культуры в городе», – прокомментировал заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанка Анатолий Локотков

Держатели Единых карт петербуржца, выпущенных Сбербанком, за оплату проезда и другие расчеты по ней будут получать бонусы «Спасибо от Сбербанка».

Напомним, прием заявлений от горожан и гостей города на оформление многофункциональной электронной карты осуществляется во всех офисах Сбербанка Санкт-Петербурга, обслуживающих физлиц. Для оформления ЕКП необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Выпуск займет не более 8 рабочих дней.

Обслуживание, выпуск и перевыпуск ЕКП бесплатные.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на информационном портале EKP.SPB.RU и сайте банка по ссылке.

ПАО Сбербанк

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