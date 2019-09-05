Финляндия объявила войну лудомании и отмыванию денег - число игровых автоматов сократят и потребуют обязательной авторизации
После пересмотра закона об азартных играх в Финляндии все пользователи игровых автоматов должны будут проходить обязательную аутентификацию.
Перед началом игры в будущем людям придется подтвердить свою личность и возраст. Как 5 сентября сообщает национальный игровой оператор Veikkaus, обязательную аутентификацию начнут внедрять постепенно с 1 октября 2020 года по январь 2022-го. Каким образом будет подтверждаться личность, не поясняется.
Кроме того, будет возможен полный и постоянный запрет на игры. Объем маркетинга компании сократится на треть.
По словам директора Veikkaus Олли Сарекоски, это позволит создать целостную экосистему для более безопасных игр и обеспечить более широкие возможности для предотвращения преступлений, связанных с отмыванием денег.
В настоящее время сеть Veikkaus насчитывает около 18 500 игровых автоматов, разбросанных по всей стране. По предварительным данным, число слот-машин сократят на 3 000.
Справка:
В Финляндии государство имеет монополию на азартные игры. Деньги от доходов национального предприятия направляются в благотворительные организации и фонды, главная цель которых – поддержка здоровья и социального благополучия, предотвращение проблем и помощь людям с особыми проблемами. С 2017 года три национальных игорных оператора - Fintoto (лошадиные скачки), Ray (слоты) и Veikkaus (спортивные ставки и лотереи) - были объединены под одним брендом - Veikaus. Доход компании в 2018 году составил более 1 млрд евро.
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