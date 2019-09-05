Путин анонсировал решение по обмену удерживаемыми лицами с Украиной

Российский президент в рамках ВЭФ-2019 во Владивостоке провел встречу с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, на которой обсуждался обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

«Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении и в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях», – цитирует 5 сентября заявление Путина РИА «Новости».

По его словам, у российской стороны есть «особая позиция» по некоторым участникам обмена. Путин поблагодарил Медведчука за конвертацию «добрых отношений» в «конкретные гуманитарные акции».

Сам украинский политик заверил, что «обмен должен состояться в ближайшие дни». По его словам, президент Владимир Зеленский пока не подписал указ о помиловании.