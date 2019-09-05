На Калязинской ребенок перебегал дорогу и попал под машину. На Федора Абрамова сбили девушку

Двое пешеходов угодили под колеса автомобилей в Выборгском районе Петербурга днем 5 сентября. Один из пострадавших – ребенок.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, первое ДТП произошло в 13:20 у дома 3 по Калязинской улице. По предварительным данным, 29-летняя женщина на Mitsubishi Pajero сбила 10-летнего пешехода, который перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП ребенка госпитализировали в удовлетворительном состоянии. На улице он был без сопровождения взрослых.

Около часа спустя на пешеходном переходе через улицу Федора Абрамова, в районе дома 8, микроавтобус FIAT Ducato сбил девушку, сообщает очевидец Павел в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Службы прибыли на место через пять минут, добавляет он.