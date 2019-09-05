Жителя Марий Эл оштрафовали за богослужение на огороде

В площадку для богослужений превратил собственный огород житель Республики Марий Эл. Проведение религиозных обрядов по соседству с грядками стоило ему десяти тысяч рублей.

Как сообщает сайт республиканской прокуратуры 5 сентября, жителя города Козьмодемьянска оштрафовали за использование приусадебного участка и расположенного на нём дома в качестве «культового объекта для совершения богослужений и церемоний религиозной группой Евангельских христиан-баптистов».

В ведомстве уточняют, что Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» запрещает использовать огород для богослужений. Для проведения обрядов необходимо изменить предназначение земельного участка. Так как земля была оформлена для ведения подсобного хозяйства, её собственника привлекли к административной ответственности за нецелевое использование территории. Размер штрафа составил 10 тысяч рублей.