«И чтобы я тебя здесь не видел!» Противницу реновации в Ульянке вытолкнули со стройки

Наталью Баланюк, борца против программы реновации хрущевок Петербурга, которую реализует компания «Воин-В» в Ульянке, сбили с ног во время съемки процесса работ у дома по адресу: проспект Стачек, 220, корпус 3. Она намерена обратиться в полицию по факту полученных травм. Об этом 5 сентября рассказала «Фонтанке» активистка.

Баланюк проводила съемку строительных работ, которые проходят в непосредственной близости от ее дома. После того как дама зашла за забор, присутствовавшие на строительной площадке мужчины без опознавательных знаков преградили ей дорогу и потребовали «выйти за решеточку». Неповиновение обернулось стычкой. Один из мужчин сильно толкнул Баланюк. Из-за падения женщина разодрала кожу на ноге и получила ушиб. Встать даме не помогли, наоборот, один из мужчин пригрозил: «Вышла обратно за забор, и чтобы я тебя здесь не видел! Понятно? И можешь показать меня!»

По утверждению пострадавшей, один из них попытался отобрать мобильный телефон, на который велась съемка. Активистка намерена по факту произошедшего обратиться с заявлением в полицию.

Местные жители и активисты называют программу снова и расселения хрущевок в Ульянке обычной «уплотниловкой». За десять лет действия программы компания «Воин-В» возвела три дома, еще два объекта в процессе реализации. Однако ни одна хрущевка, что называется, не пострадала. Обитатели окрестных домов, которые примыкают к объекту культурного наследия — даче Чернышева, расположенной в парке Александрино, все это время фактически живут в режиме строительной площадки со всеми вытекающими «радостями»: грязь, шум, строительный забор под окнами домов.