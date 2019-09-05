Марину Кронштадта отдают Дерипаске. Обаяние генеральской дочки растопило сердце алюминиевого магната

Поистине гвардейскую решительность демонстрирует дочь министра обороны Ксения Шойгу в своем стремлении превратить Кронштадт в туристическую мекку. Инвестиционную привлекательность проекта «Остров фортов» оценил промышленник с миллиардным состоянием.

О принципиальном согласии Олега Дерипаски дать денег Ксения Шойгу сообщила 5 сентября. В своем Instagram советница члена правления Газпромбанка публикует фотодоказательство встречи с бизнесменом, которая состоялась на полях проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума.

«Главным итогом встречи с Олегом Владимировичем Дерипаской стало решение о проработке инвестсоглашения и по созданию рабочей группы для детальной проработки проекта по строительству марины в рамках эффективной финансовой модели», – написала она в свойственной для себя манере туманной скороговорки.

О какой именно марине идет речь, равно как и объем инвестиций, не уточняется. Представленная на Петербургском экономическом форуме концепция АНО «Остров фортов» подразумевает не меньше четырех гаваней. Тогда же, в июне, Ксения Шойгу запомнилась идеей о круглогодичной навигации и расширении дамбы.

Реклама



Учредителями созданной в мае 2019-го автономной некоммерческой организации «Остров фортов» система СПАРК считает комитет по инвестициям Петербурга и Минобороны. В пресс-релизах Ксения Шойгу названа членом рабочей группы с задачей найти инвесторов. Деньги нужны на интерактивный музей, океанариум, дайвинг-центр, дирижабледром, канатную дорогу и элитные отели.

Социальные сети и новостные заголовки создают впечатление, что именно дочь министра обороны и есть основной движитель проекта. Скорость реализации близка к реактивной. Три кронштадтских форта (Александр I, Кроншлот и Петр I) готовят к реконструкции за счет федерального бюджета. При том что два из трех распоряжением правительства переданы другой затее Минобороны – парку «Патриот». По данным «Фонтанки», амбиции «Острова фортов» распространяются на все 18 фортов Кронштадта, включая те, что отданы в долгосрочную аренду частному бизнесу. Подробнее о концепции, получившей одобрение Владимира Путина, читайте в материале «Министерская дочка обходит боевых генералов в гонке за Кронштадт».