Ростех подтвердил задержание топ-менеджера ОДК по запросу США, но считает его непричастным к экономическому шпионажу

Корпорация «Ростех» прокомментировала задержание 57-летнего директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова. Из Европы его могут экстрадировать в США.

Как следует из полученного «Фонтанкой» 5 сентября комментария, для понимания ситуации с задержанием сотрудника ОДК по запросу американской стороны задействованы дипломатические каналы, ведется работа по линии посольства и представительства корпорации. «Оказывается вся необходимая помощь, включая юридическую поддержку. Уверены, что он непричастен к какой-либо противоправной деятельности. Будут предприняты исчерпывающие меры, чтобы добиться возвращения нашего сотрудника домой», – говорится в заявлении Ростеха.

Александр Коршунов, по информации «Фонтанки», задержан 3 сентября в аэропорту Неаполя после прилета из Москвы. По данным РБК, это случилось 30 августа .

По информации «Фонтанки», Коршунов регулярно летал в Италию по служебной необходимости, но в этот раз он якобы отправился в отпуск. Задержание топ-менеджера ОДК прокомментировал Владимир Путин, отвечая на предметный вопрос ведущего панельного заседания Восточного экономического форума Сергея Брилева. По словам президента, США обвиняют Коршунова в краже секретов.