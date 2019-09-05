Россия произведет запрещенные ДРСМД ракеты. Размещать их пока не будут

Российский президент Владимир Путин рассказал о планах РФ создать ракеты, которые ранее запрещались ракетным договором между Россией и США, однако первой размещать их наша страна не намерена.

«Мы не будем размещать, мы произведем такие же ракеты, разумеется – в тех регионах, где не появятся ракетные системы американского производства подобного класса наземного базирования», – цитирует 5 сентября заявление Владимира Путина на ВЭФ во Владивостоке ТАСС.

По его словам, заявление США о подготовке размещения ракет в Японии и Южной Корее «не радует». Путин рассказал, что уже обсуждал ситуацию с японским премьером Синдзо Абэ.

«Если они [ракеты США] будут размещены в Японии или Южной Корее, мы понимаем, что это будет сделано под предлогом купирования угроз со стороны Северной Кореи, но и для нас это создает определенные и существенные проблемы», – сообщил российский президент.

Путин подчеркнул, что выход США из ракетного договора стал «контрпродуктивным шагом».