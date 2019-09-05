Россия произведет запрещенные ДРСМД ракеты. Размещать их пока не будут
Российский президент Владимир Путин рассказал о планах РФ создать ракеты, которые ранее запрещались ракетным договором между Россией и США, однако первой размещать их наша страна не намерена.
«Мы не будем размещать, мы произведем такие же ракеты, разумеется – в тех регионах, где не появятся ракетные системы американского производства подобного класса наземного базирования», – цитирует 5 сентября заявление Владимира Путина на ВЭФ во Владивостоке ТАСС.
По его словам, заявление США о подготовке размещения ракет в Японии и Южной Корее «не радует». Путин рассказал, что уже обсуждал ситуацию с японским премьером Синдзо Абэ.
«Если они [ракеты США] будут размещены в Японии или Южной Корее, мы понимаем, что это будет сделано под предлогом купирования угроз со стороны Северной Кореи, но и для нас это создает определенные и существенные проблемы», – сообщил российский президент.
Путин подчеркнул, что выход США из ракетного договора стал «контрпродуктивным шагом».
Справка:
США 2 августа вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, действовавшего с июня 1988 года, который запрещал размещение в Европе ракет радиусом действия от 500 до 5500 км. РФ неоднократно возражала против прекращения действия договора, указывая на то, что США получат возможность разместить такие ракеты на своих объектах ПРО в Польше и Румынии, в непосредственной близости от границ России, и пообещала найти симметричный ответ.
Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняли друг друга в нарушении его условий.