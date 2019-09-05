После смерти двух человек в смятом поездом Ford возбуждено уголовное дело. За 11 лет стажа к водителю не было претензий

Под колеса пассажирского поезда из Адлера на переезде в областном поселке Глажево свой Ford направил житель Петербурга, который за более чем десятилетний стаж не имел претензий со стороны дорожной полиции. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении ПДД.

Расследование дела взяло на себя Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ, сообщает ведомство 5 сентября. Дело возбуждено по факту нарушения ПДД, повлекшего смерть двух человек.

В 4 часа дня накануне Ford, принадлежащий Олегу Навозову, на красный сигнал светофора выехал на железнодорожные пути, где автомобиль протаранил поезд сообщением Мурманск – Адлер. Погиб 49-летний водитель легковушки и пассажир, не доживший до 73-го дня рождения две недели. На заднем сиденье справа также находился пенсионер – 58-летний мужчина госпитализирован в травматологию Киришской клинической межрайонной больницы в удовлетворительном состоянии.

Права Навозов получил в 2008 году, поменял их в феврале 2018-го. С момента сдачи экзамена в ГАИ и до аварии штрафов от дорожной полиции он не получал.

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Судя по странице водителя в соцсети, петербуржец имел отношение к грузоперевозкам автомобилей, часто бывал за городом. Навозов всюду возил с собой мопса и выкладывал его фотографии. Судьба пса остается неизвестной.

Как сообщалось ранее, поезд задержался в Глажево примерно на 40 минут. Среди пассажиров состава пострадавших нет.