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05.09.2019 14:09
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Каков актив, такие и рэкетиры. Следком оценил видео в Крестах

Арестантам, лупившим сокамерника палкой по ягодицам, предъявлено обвинение. Оперативник уволен. Жертва отреклась от блатной идеи. Мотивы рублевые и детские.

Каков актив, такие и рэкетиры. Следком оценил видео в Крестах

Евгений Асмолов/Коммерсантъ

Следственный комитет Петербурга 5 сентября возбудил уголовное дело в отношении трех героев федеральных новостей о пытках в Крестах. Правозащитники давили на злоупотребление служебным положением, ФСИН надеялся отделаться недоразумением. Получилась же каноническая бандитская квалификация – вымогательство в группе с насилием – пункты «а», «в» части второй, статьи 163 УК.

Другое дело, что ветеранам 90-х – смешно, ортодоксальным жуликам – стыдно. «Фонтанка» узнала цену тюремной драмы.

В материалах проверки, что и послужили основанием для дела, расписано, как будущего потерпевшего Букина перевели в камеру № 438 еще 18 июля. В общем-то за это и уволили оперативников Крестов, отвечающих за этот блок. Инструкции запрещают помещать вместе тех, кто сидит по насильственным тяжким статьям, с теми, у кого наркосоставы. Не секрет, что у вновь подследственных – Тулинова, Петрова и Севастьянова – убийство, разбои, угон, а Букин ранее отбывал за кражи, а теперь за сбыт. Эти тонкости вряд ли кому-нибудь любопытны, если бы не дальнейший полет видео.

По мнению следствия, как Букин вошел в новую камеру, так все сразу и началось. По словам ныне обвиняемых, они спросили с него 20 тысяч рублей. Но не для себя, а на нужды вынужденного общежития. Букин не захотел, тогда ими была придумана комбинация с кражей сигарет, за что его и наказали. Или унизили, тут как больше нравится. 

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Аутодафе помогло отчасти. Букин с их телефона позвонил знакомой, та перевела 3 тысячи на нужную карту. Честно говоря, событие даже не колпинского масштаба. Если бы не съемки на телефон, с которого для забавы видео было отправлено приятелю, скучающему в изоляторе Горелово. Дальше, как вы понимаете, все и пошло вирусом.

Любопытно, что Букин покинул инквизиторов уже на следующий день, 19 июля. На утренней проверке шорты заявил, что более в этой камере находиться не намерен. Мол, чересчур конфликтные соседи. Его перебросили к другим.

Видео взлетело лишь через месяц. Кстати, согласно экспертизе, оно смонтировано. Палкой бьют Букина, а извините, синяя задница на нем другого сидельца. Смешно, но хозяина этой части тела Следственный комитет тоже нашел. Он наотрез отказался беседовать об интимном, настаивая, что претензий не имеет ни к кому.      

Заметим, что тот же Букин не сразу бросился жаловаться следователю, когда в начале августа началась ревизия. И он для начала отмахивался и лишь через пару недель сформулировал в объяснении: «Я не блатной, я – мужик» (последний термин обозначает нейтральное отношение как к администрации, так и к воровскому движению).

Также СК вынужден был узнавать, откуда в камере черенок от лопаты. Выяснили: все произошло в недостроенном корпусе, а палку они тайком подхватили, возвращаясь с очередной прогулки. 

– Когда в сжатом пространстве насильно собирают мужчин, то повышается не только уровень тестостерона, а затем агрессивность. Какие бы евростандартные условия им ни создавали, группы стремятся к иерархии. Не будем забывать – там собраны не лучшие представители социума. Тут уже не до воспитания Атоса. На мой взгляд, возмущение общества носит немного преувеличенный характер, – анонимно, но прокомментировал «Фонтанке» собеседник в СК. 

Заметим, что руководителя отдела, которому и было поручено заниматься интернет-хайпом, Антона Бесхмельницына вряд ли можно заподозрить в лояльности. Мало кто уже помнит, что прошлых руководителей регионального ФСИН снес именно он. Тогда, в 2008 году он расследовал дело по избиению заместителем управления Бычковым сбежавшего из колонии осужденного. Бычков и компания получили реальные сроки.

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Что касается наглядной агитации этой троицы, выразившейся в принте на их футболках – «Актив УФСИН – един», то добровольные помощники и тут подвели надзирателей. Уже ведомственная проверка выяснила, когда им передали в посылке эти футболки, кто их передал, даже в каком копицентре их красили. Потом анализировали, мол, в теории ничего незаконного. Но раз скандал на всю страну, то признали в них долю провокации.

«Фонтанка» уже сообщала, что троих сотрудников уволили из органов, а остальным раздали строгачи и неполное служебное соответствие. По информации нашего издания, из Крестов изгнали как раз троих оперативников. Двух старших лейтенантов – Бадмаева, Колтакова и капитана Иванова. Все остальные действующие лица – внутри самой большой тюрьмы Европы. 

Обвиняемые Тулинов, Петров и Севастьянов давно в разных камерах. Они все в судах по своим делам, после приговоров ответят и за эти новости. 

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"

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