Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие. США решили сделать его сами
Москва предлагала американцам приобрести новейшие российские разработки, однако в США создают свой аналог. Об этом сообщил президент России во время выступления на ВЭФ-2019 во Владивостоке.
«Я Дональду [Трампу] сказал: «Хочешь, мы тебе продадим?» И таким образом сразу всё уравновесим. Они, правда, говорят, что они сами скоро произведут. Ну, наверное, скоро произведут. Но зачем деньги тратить, когда мы уже потратили, можем с них что-то получить не в ущерб нашей безопасности», – цитирует 5 сентября заявление российского президента RT.
По словам главы государства, ни у одной страны в мире сейчас нет такого оружия. Пентагон, в свою очередь, ранее заявил, что в ближайшую пару лет создаст американское гиперзвуковое оружие.
Путин также отметил, что Турция, купившая российские С-400, оказалась «надежно защищена».
Справка:
О разработке в России новейших образцов вооружения президент Российской Федерации рассказал в послании к Федеральному собранию 1 марта прошлого года. В этом году он продолжил тему и сообщил, что лазерные комплексы «Пересвет», проходящие эксплуатацию в войсках, встанут на дежурство в декабре этого года, атомная подлодка – носитель для «Посейдонов» будет спущена на воду этой весной, началось серийное производство комплекса «Авангард». Глава государства также сообщил об успешном ходе испытаний межконтинентальной ракеты «Сармат» и крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой «Буревестник». По словам Владимира Путина, перевооружение и испытание нового оружия идут «ритмично, без сбоев, по плану».
В июне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что вооруженные Силы России скоро получат совершенно новое оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях лазерной энергии и гиперзвука.