Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие. США решили сделать его сами

Москва предлагала американцам приобрести новейшие российские разработки, однако в США создают свой аналог. Об этом сообщил президент России во время выступления на ВЭФ-2019 во Владивостоке.

«Я Дональду [Трампу] сказал: «Хочешь, мы тебе продадим?» И таким образом сразу всё уравновесим. Они, правда, говорят, что они сами скоро произведут. Ну, наверное, скоро произведут. Но зачем деньги тратить, когда мы уже потратили, можем с них что-то получить не в ущерб нашей безопасности», – цитирует 5 сентября заявление российского президента RT.

По словам главы государства, ни у одной страны в мире сейчас нет такого оружия. Пентагон, в свою очередь, ранее заявил, что в ближайшую пару лет создаст американское гиперзвуковое оружие.

Путин также отметил, что Турция, купившая российские С-400, оказалась «надежно защищена».