Петербургский переработчик рыбы "Северная волна" закрыл производство из-за падения спроса на деликатесы

Петербургский переработчик рыбы ООО "Северная волна" начал процедуру ликвидации. Об этом "Фонтанке" сообщил один из совладельцев компании Сергей Карпов. Производство на предприятии уже остановлено.

Заявку на ликвидацию компания подала 4 сентября. Основной причиной такого решения стало снижение потребительского спроса на дорогостоящую рыбу. "Если раньше человек мог себе позволить взять нарезку или еще что-то просто к столу, то сейчас это – только по праздникам", – отметил Карпов.

Он также добавил, что финансовое положение компании ухудшилось после введения продовольственного эмбарго в 2014-м – тогда предприятию пришлось отказаться от закупки сырья у поставщиков охлажденной рыбы из Норвегии и обратиться к поставщикам заморозки – из Перу и Чили, из-за чего качество продукции ухудшилось.

ООО "Северная волна" занималась переработкой и консервированием рыбы. Продажи продукции, в основном высокого ценового сегмента, шли через розничную сеть – к примеру, в "Призму" и "Азбуку вкуса", а также поставки оптом. В частности, компания выигрывала конкурс структур Управделами президента РФ на поставку 375 кг продукции из лосося.

Хотя ООО "Северная волна", которое сейчас ликвидируется, было зарегистрировано в Петербурге на ул. Коллонтай, производство размещалось на арендованной площадке в поселке им. Свердлова в Ленобласти, его мощность составляла несколько десятков тонн в месяц. В 2017 году выручка "Северной волны" составила 218 млн рублей.