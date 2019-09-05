Минобороны выплатит 4 млн за стрельбу из танков по живым мишеням. В их роли выступили рядовые ЗВО

С Министерства обороны России суд взыскал 4 млн рублей в пользу военнослужащих, пострадавших на танковом полигоне Западного военного округа. Они без своей воли приняли огонь на себя и получили тяжелые ранения, один рядовой погиб.

Как сообщили «Фонтанке» в правозащитной организации «Зона права», 5 сентября Лужский горсуд признал Минобороны ответственным за причинение вреда троим военнослужащим и взыскал 4 млн рублей. Дмитрий Пахмутов получит 2,5 млн, Вадим Габдуллин – 1 млн, Арсен Османов – 500 тыс.

Приговор подполковникам ЗВО вынесен в феврале 2019 года. Начальник инженерных войск 6-й общевойсковой армии Денис Горелышев и начальник 33-го общевойскового артиллерийского полигона Виктор Кривошеин получили по три года условно.

В сентябре 2017 года на военном полигоне в Ленинградской области во время плановых стрельб танки дали залп по местности, в которой находились рядовые. Участок не был оборудован красными флагами. Еще один рядовой, 20-летний Андрей Виттих, погиб.