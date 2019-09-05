Съемки фильма отберут у водителей парковку на Миллионной, а в Кронштадте и Колпино праздники ограничат движение

В ближайшие выходные в Петербурге запретят движение и стоянку на некоторых улицах. Без парковки водителей в центре города оставят до вечера понедельника, 9 сентября.

Как сообщает 5 сентября пресс-служба помитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, с 12:00 7 сентября до 23:59 9 сентября из-за съемок художественного фильма «Новые приключения», которые проводит ООО «Три А», будет запрещено парковаться на следующих улицах:

участке Миллионной улицы от дома 30 до дома 36;

набережной Зимней канавки от Эрмитажного моста до 2-го Зимнего моста;

1-м Зимнем мосту.

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В Кронштадте c 6:00 до 19:00 7 сентября перекроют движение транспорта на участке улицы Карла Маркса от Советской улицы до Флотской улицы, участке Гражданской улицы от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса. Администрация района проведет там фестиваль «Праздник урожая – «Две сотки».

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В Колпино 7 сентября будут отмечать День Колпино. В связи с проведением торжественных мероприятий перекроют движение:

с 9:00 до 23:40 – по Адмиралтейской улице от Советского бульвара до Пролетарской улицы;

с 12:30 до 14:30 – по улице Братьев Радченко от Павловской улицы до Пролетарской улицы;

с 14:00 до 14:30 – по Пролетарской улице от улицы Братьев Радченко до Большого Ижорского моста и улице Ремизова от Большого Ижорского моста до Красной улицы;

с 14:20 до 15:00 – по Красной улице от улицы Ремизова до бульвара Свободы;

с 14:50 до 16:00 – по бульвару Свободы и участку бульвара Победы от проспекта Ленина до бульвара Свободы;

с 21:30 до 22:40 – по Пролетарской улице от Адмиралтейской улицы до Большого Ижорского моста, улице Ремизова от Большого Ижорского моста до Красной улицы, Красной улице от улицы Ремизова до бульвара Свободы, бульвару Свободы, Адмиралтейской улице от Советского бульвара до Пролетарской улицы.

Также на нескольких улицах Колпино введут запрет остановки:

с 0:00 до 15:00 – на улице Братьев Радченко от Павловской улицы до Пролетарской улицы;

с 0:00 до 23:00 – на Красной улице от улицы Ремизова до бульвара Свободы;

с 0:00 до 23:40 – на Адмиралтейской улице от Советского бульвара до Пролетарской улицы.

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