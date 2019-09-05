В стиле милитари

Я живу и работаю в самом центре Санкт-Петербурга, - собственно, здесь и прошла вся моя жизнь. Изобилие милитаризма последнего времени подтолкнуло к написанию этой колонки.

После распада СССР милитаризм был какое-то время не в моде, объелись его граждане за годы советской власти по самое не могу. Даже 9 Мая парады проводили только в юбилейные годы. Странное было время – врагов внешних никаких почему-то не было, никто нам не угрожал, как жили без врагов – непонятно. Потом понеслось по нарастающей, и поздний СССР, который я прекрасно помню, остался далеко позади современной России в вопросах прославления своей военной мощи.

Праздновали недавно День ВМФ. Раньше тоже праздновали, но никаких неудобств (береговым мазутом) морской праздник не доставлял. Выстроились корабли на воде, и все, на берегу обычная жизнь для автомобилистов и пешеходов. Теперь нет, набережные в центре недели на две закрывают. Я в связи с этим вот что подумал: доколе такая несправедливость? Почему военным морякам положен в их день парад, а летчикам, танкистам, артиллеристам и прочим – нет? Разве их воинская специальность менее важна или менее почётна? Разве они не хотят порадовать горожан чеканным шагом по брусчатке Дворцовой площади, а особенно – репетициями парада? Ладно, летчиков из списка выкидываем, воздушный парад – не такая большая радость для горожан: ни тебе перекрытия движения по всему центру, ни дневной разводки мостов – печаль.

Москвичи! Завидуете? В вашей канаве даже ракетный катер не развернётся, а у нас в Неве эсминцы и подводные лодки помещаются легко. Поэтому у вас на один парад меньше, плачете, наверное?

Не хватает сердцу парадов, надо ещё. День Росгвардии даром проходит, без парада, МЧС тоже непонятно как работает, если в свой праздник парада не устраивает. Что важно, и у Росгвардии, и у МЧС есть тяжелая техника, без которой парад не доставляет столько удобств и комфорта жителям. Есть ещё над чем работать.

Новый праздник у нас появился, мало было военных праздников, теперь еще и День гвардии. Без парада (пока), но технику на страх врагам на Дворцовую площадь выставили, даже противотанковую пушку середины 1950-х годов.

Архитектурный ансамбль Дворцовой площади и раньше был в общем неплох, но какая-то незаконченность была, не хватало завершающего штриха. Растрелли, Фельтен, Монферран чувствовали эту незавершённость, но ограниченность способов архитектурного самовыражения их времени не позволяла восполнить пробел. Совсем недавно взор горожан услаждали могучие, не имеющие мировых аналогов, пушки и ракеты, выставленные на Дворцовой в честь вышеупомянутого Дня ВМФ. Как же болело сердце, какие стоны разносились над площадью, когда после праздника их куда-то увезли и шедевры Рафаэля и Рубенса остались без защиты.

Теперь снова на месте могучая техника – надеюсь, на постоянной основе. Есть ещё несколько путных архитектурных идей. Можно натянуть между аркой Главного штаба и каким-то столбом (там столб такой стоит еще посреди площади) стальные тросы и подвесить на них что-нибудь – из самолетов или вертолетов, а то летчикам обидно. Прославленные зенитно-ракетные комплексы «Бук» неплохо бы смотрелись на крыше Зимнего дворца, надо только их ближе к краю крыши, чтобы туристам было видно. Для моряков – и так все в ажуре, с другой стороны Зимнего целая река Нева, заставь всю реку подводными лодками и прочими штуковинами, вот тебе и красота.

Может, хватит? Может, притормозить? Чем заканчивается милитаристский угар – общеизвестно.