Отмыл 30 миллиардов. Абызов стал фигурантом третьего уголовного дела

Следственный комитет возбудил третье уголовное дело в отношении экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. На этот раз бывшему чиновнику вменяют легализацию 30 миллиардов рублей.

Адвокат Александр Аснис рассказал Znak.com 5 сентября, что следствие, якобы не сумев доказать причастность Абызова к мошенничеству и созданию преступного сообщества, возбуждает новые производства. Таким образом, на экс-чиновника, по его мнению, оказывается давление.

«Из 19 постановлений о наложении ареста на имущество [Михаила Абызова] отменено уже девять. Накануне Мосгорсуд вновь удовлетворил нашу жалобу и отменил постановление Басманного суда о наложении ареста на акции российской компании, которая принадлежит офшору, направив дело на новое рассмотрение. Кроме того, ранее Басманный суд отменил арест более 55,5 млн рублей и около 11 млн евро по делу экс-министра», — пояснил Аснис.

В конце августа Михаилу Абызову предъявили обвинение по статье 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности»).