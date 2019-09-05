Путин высказался за воссоздание «Большой восьмерки» и проведение саммита в России

Президент Владимир Путин заявил, что он поддерживает возвращение России в клуб крупнейших экономик мира, откуда Москву исключили после присоединения Крыма. При этом президент заверил, что международной организации не хватает также представителей Китая и Индии.

«В свое время очередная "восьмерка" должна была состояться в России. Мы открыты; если наши партнеры хотят к нам приехать, мы будем рады. <...> Если все хотят восстановить "восьмерку" – пожалуйста», – цитирует 5 сентября выступление Владимира Путина на ВЭФ во Владивостоке ТАСС.

По его словам, в организацию также необходимо пригласить Индию и Китай. Для подтверждения своей точки зрения Путин привел недавнее высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о конце западной гегемонии.

«Поэтому любые форматы всегда идут на пользу, это всегда позитивный обмен мнениями, даже когда он проходит на повышенных тонах, насколько я понимаю, так и было на этот раз в "семерке", это все равно полезно», – отметил Путин, добавив, что Россия от сотрудничества не отказывается.

«Большая восьмерка» появилась в 1997 году, после того как Россия начала принимать активное участие в форуме крупнейших экономик мира. В 2006 и 2014 годах РФ была председателем организации, а Санкт-Петербург в 2006 году принял первый на территории РФ саммит, хотя в 1996 году лидеры G7 встречались и в столице. Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году, после присоединения Крыма к России. В августе восстановить «Большую восьмерку» с участием России предложил президент США Дональд Трамп. В Европе посчитали это «признаком слабости».