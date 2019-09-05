Турпоток россиян в Финляндию вырос на 13%, путешественники всё чаще используют «Аллегро»

Трафик через российско-финляндскую границу продолжает медленно расти. Как сообщили "Фонтанке" в пресс-службе Пограничной охраны Финляндии, в августе на пунктах пропуска было на 13% больше россиян, чем годом ранее, – почти 708 тысяч пересечений.

С января по август 2019 года интерес граждан РФ к поездкам в Суоми увеличился в сравнении с первыми восемью месяцами 2018-го на 8%, до 4,41 млн. Доля наших соотечественников составила в общем турпотоке (6,33 млн) 70%.

Среди активно используемых пунктов пропуска лидирует МАПП "Нуйямаа" ("Брусничное"), на котором паспортный контроль с начала года прошли 1,97 млн раз. Именно этот пункт пропуска используют шопинг-туристы для поездок в Лаппеенранту. В сравнении с прошлым годом на нём стало оживлённее на 11%. Наибольший рост по-прежнему показывает железнодорожный пункт пропуска "Вайниккала", через который ходит "Аллегро", – к августу число пересечений достигло 443 тысяч (+17%). По прогнозам, 2019 год для скоростного поезда Петербург – Хельсинки будет рекордным.

Меньше путешественников стало только на карельских "Салла" и "Ниирала" ("Вяртсиля") – минус 7% и 3% соответственно.

Пограничники также добавляют, что, с точки зрения нелегальной миграции, на восточном рубеже всё спокойно – в августе лишь один гражданин России, который прибыл в Финляндию по чужому документу, попросил убежища в пункте пропуска "Вайниккала".