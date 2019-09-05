Африканские террористы получили новейшие украинские гранатометы раньше армии Незалежной

Руководитель антитеррористического центра СНГ признал, что украинский гранатомет УАГ-40 оказался в руках радикальных исламистов из нигерийского движения «Боко харам», которое является частью «Исламского государства» (запрещено в РФ), причем раньше, чем в армии страны-производителя.

«Украинский гранатомет УАГ-40 попал в руки исламистов «Боко харам» из Нигерии на год раньше, чем был официально поставлен в Вооруженные силы Украины», – цитирует 5 сентября заявление Андрея Новикова РИА «Новости».

По его словам, изначально оружие готовилось для отправки в армию Нигерии, однако оказалось в руках террористов.

Нигерийские СМИ и раньше сообщали, что члены запрещенного в РФ «Боко харам» используют УАГ-40, однако официального подтверждения этой информации не было, кроме фотографий самих террористов.

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Гранатомет УАГ-40 стал одной из украинских разработок, сделанных по стандартам НАТО. Производством оружия занимался завод, известный как «Ленинская кузница». Он принадлежал бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

Напомним, что радикальное движение «Боко харам» появилось в начале 2000-х в Нигерии. Своей целью они ставили установление шариата на всей территории страны и борьбу с западным образом жизни. Под иностранным влиянием понимались, например, школы. Именно отсюда и родилось название группировки, так как с языка хауса «боко харам» переводится как «западное образование запрещено». С 2014 года ООН считает «Боко харам» террористической организацией. С 2015 года группировка присягнула на верность ИГИЛ, переименовавшись в «Западноафриканскую провинцию Исламского государства». За время своего существования группа убила сотни тысяч человек, а также заставила покинуть свои дома 2,3 миллиона человек. Согласно Глобальному индексу терроризма 2015 года, «Боко харам» был самой смертоносной террористической группой в мире.