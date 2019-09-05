Путин призвал относиться к участникам митингов «одинаково» и «в рамках закона»

Президент России Владимир Путин во время выступления на экономическом форуме во Владивостоке прокомментировал ситуацию с акциями протеста.

«В рамках закона – ко всем одинаково», – цитирует 5 сентября заявление Владимира Путина ТАСС.

По его словам, граждане России имеют право на протест, но акции должны проходить в рамках закона. Путин уверен, что митинги иногда помогают «встряхнуть власть».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что Владимир Путин в курсе происходящих в столице акций протеста. Сам глава государства впервые прокомментировал митинги в столице 19 августа, хотя первый из них прошел в конце июля. «Все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности», – тогда отметил Путин.