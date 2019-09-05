Параллельные пересекаются: два трамвая № 100 не поделили перекресток Просвещения и Культуры

Необычная авария почти на час остановила движение трамваев в Выборгском районе Петербурга утром 5 сентября. На перекрестке столкнулись трамваи.

Два трамвая маршрута № 100 столкнулись на перекрестке проспектов Просвещения и Культуры, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Вячеслав. «Я ехал на 100-м прямо, и нам в бок повернул другой трамвай», – рассказывает он. Отметим, что сотый следует по проспекту Просвещения, пересекая перекресток с Культуры прямо.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», авария произошла в одиннадцатом часу утра, при проезде перекрестка один трамвай задел другой. Пострадавших в ДТП нет, повреждения получил только трамвай. На кадрах с места аварии видно, что у одного вагона разбилось стекло.

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Задержка движения трамваев составила менее часа – с 10:40 до 11:37, отметили в пресс-службе. Сейчас движение восстановлено.

Аварии с участием двух трамваев – явление редкое, но не невиданное, в том числе и в Петербурге. Так, в январе 2019 года на перекрестке улицы Дыбенко и Дальневосточного проспекта один трамвай сошел с рельсов и врезался в другой – встречный. Аналогичная авария случилась годом ранее на перекрестке Тихорецкого проспекта с проспектом Науки. В марте 2018 года встречные трамваи столкнулись на Среднем проспекте В.О.

В январе 2017 года в Хабаровске два трамвая столкнулись лоб в лоб, пострадала женщина. Но последствия российских ДТП с трамваями и рядом не стоят с европейскими, где электротранспорт гораздо более скоростной. К примеру, в марте 2018 года в Кёльне один трамвай догнал другой, и пострадали в результате этой аварии более 40 человек.