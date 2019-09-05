Метро развернуло автобусы. Маршрут «Пассажиравтотранса» от Колпино до неоткрытых «Шушар» не прожил и нескольких часов

«Пассажиравтотранс» приостановил маршрут № 330 Колпино – ст. м. "Шушары". Ехать пассажирам оказалось некуда.

«О сроках возобновления движения по маршруту будет сообщено дополнительно», – сообщило предприятие 5 сентября. Напомним, прямо во время церемонии открытия нового участка метро от «Международной» до «Шушар» было принято решение продолжать тестовую эксплуатацию без пассажиров.

Об открытии нового маршрута ПАТ объявил 3 сентября. Сообщалось, что в рабочие дни там будут курсировать 10 автобусов, в выходные – 6 автобусов. Плановые интервалы составят 11 минут в утренний час пик, 12 – 15 минут – в вечерний. Кроме того, предполагается, что заезд к «Шушарам» включат в маршрут автобуса № 197.