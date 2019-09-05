«Не более двух недель». Метрополитен обозначил новые сроки ввода Фрунзенского радиуса
Сроки запуска трех новых станций фиолетовой линии сдвигаются не более чем на 2 недели, заверил глава Петербургского метрополитена Владимир Гарюгин. Проблема — в испытании систем.
«При любом пуске доработки есть, – объяснил Гарюгин 5 сентября. – Инженерные системы успели отработать внутри себя, но не успели в комплексе. Считаю, что Александр Беглов совершил непростой поступок, который говорит о силе его характера. Даже в непростую предвыборную ситуацию он больше всего заботится о жителях».
По словам Гарюгина, в ходе тестовой эксплуатации поезда ходят с полным графиком. На вопрос журналистов, какой новый срок, он ответил, что предположительно не больше 2 недель.
5 сентября прямо во время церемонии открытия новых станций фиолетовой линии метро Беглов заявил, что продолжится тестовый режим их использования, без пассажиров. На «Проспекте Славы», «Дунайской» и «Шушарах» надо исправить около сотни недоделок.
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Справка:
История Фрунзенского радиуса тянется с 2014 года, когда был заключен контракт на его строительство. В контракте был прописан срок до конца 2018 года, однако участок ждали в 2017-м, а потом – к ЧМ-2018. Работы шли с отставанием, «Метрострой» пенял на то, что стоимость контракта была сокращена по настоянию бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна с 35 млрд до 26 млрд рублей. В итоге были сорваны и контрактные сроки, сдачу перенесли на май 2019 года. Вскоре стало понятно, что и это утопия, и Смольный заявил о расторжении всех контрактов с «Метростроем», однако тут же передумал. Компании добавили денег на участок и поставили задачу управиться до 1 сентября. Потом дату перенесли на 5 число. В итоге первый пробный поезд поехал в июле 2019 года.