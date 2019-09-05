«Не более двух недель». Метрополитен обозначил новые сроки ввода Фрунзенского радиуса

Сроки запуска трех новых станций фиолетовой линии сдвигаются не более чем на 2 недели, заверил глава Петербургского метрополитена Владимир Гарюгин. Проблема — в испытании систем.

«При любом пуске доработки есть, – объяснил Гарюгин 5 сентября. – Инженерные системы успели отработать внутри себя, но не успели в комплексе. Считаю, что Александр Беглов совершил непростой поступок, который говорит о силе его характера. Даже в непростую предвыборную ситуацию он больше всего заботится о жителях».

По словам Гарюгина, в ходе тестовой эксплуатации поезда ходят с полным графиком. На вопрос журналистов, какой новый срок, он ответил, что предположительно не больше 2 недель.

5 сентября прямо во время церемонии открытия новых станций фиолетовой линии метро Беглов заявил, что продолжится тестовый режим их использования, без пассажиров. На «Проспекте Славы», «Дунайской» и «Шушарах» надо исправить около сотни недоделок.