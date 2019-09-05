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05.09.2019 12:48
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Беглов: Метро готово, но лучше не запускать

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил журналистам, что решение не открывать новых станций метро в заявленный срок принимали за полчаса до предполагаемой церемонии. Вопросов к строителям у него нет.

«Метростроевцы выполнили все свои обязательства, и метрополитен выполнил. Станции метро готовы, – заявил Беглов 5 сентября. – Есть недочеты, но они всегда были, есть гарантийный срок для строителей, которые будут их устранять. Метро можно безопасно запускать, если это штатная ситуация. Если нештатная, то могут возникнуть проблемы. По правилам это возможно. Но вопрос – это безопасность жителей... Поэтому, как бы этого ни хотелось, мы продолжаем работу в тестовом режиме». По словам врио губернатора, пассажиров запустят только после того, как все системы будут работать в автоматическом режиме. Если есть хоть какая-то вероятность того, что будет какой-то экстремальный случай — лучше не запускать, лучше подождать. Метро это сложное инженерное сооружение, здесь не должно быть временных режимов или рабочих. Мы дорогу можем запустить в рабочем режиме, а метро – только по постоянной схеме, не по времянке. Хотя, повторюсь, метро готово».

5 сентября прямо во время церемонии открытия новых станций фиолетовой линии метро Беглов заявил, что продолжится тестовый режим их использования, без пассажиров.

Ранее стало известно, что три новые станции метро – «Проспект Славы» «Дунайскую» и «Шушары» – откроют 5 сентября. К тому времени придется исправить около сотни недоделок.

История Фрунзенского радиуса тянется с 2014 года, когда был заключен контракт на его строительство. В контракте был прописан срок до конца 2018 года, однако участок ждали в 2017-м, а потом – к ЧМ-2018. Работы шли с отставанием, «Метрострой» пенял на то, что стоимость контракта была сокращена по настоянию бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна с 35 млрд до 26 млрд рублей. В итоге были сорваны и контрактные сроки, сдачу перенесли на май 2019 года. Вскоре стало понятно, что и это утопия, и Смольный заявил о расторжении всех контрактов с «Метростроем», однако тут же передумал. Компании добавили денег на участок и поставили  задачу управиться до 1 сентября. В итоге первый пробный поезд поехал в июле 2019 года.

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© Фонтанка.Ру

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