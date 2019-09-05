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Общество
05.09.2019 12:43
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Суд в Киеве освободил из-под ареста экс-командира ПВО ДНР Владимира Цемаха. Голландия считает его важным свидетелем по делу MH17

Фигуранта по делу о крушении MH17 в Донбассе освободил из-под стражи Киевский апелляционный суд 5 сентября. Бывший командир противовоздушной обороны (ПВО) Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах освобожден под личное обязательство, сообщает РБК.

Мужчина впредь обязан являться по вызову суда, однако электронного браслета он носить не будет. Прокуратура была против освобождения Цемаха, заявляя, что он может скрыться.

«Теперь за жизнь господина Цемаха будет отвечать сам господин Цемах», – ответил прокурор на вопросы о том, кто будет гарантировать безопасность Цемаха.

Прокурор уточнил, что никакой официальной информации об обмене Цемаха на украинцев, удерживаемых в России, в прокуратуру не поступало. По неофициальным данным, освобождения «командира ПВО ДНР» якобы добивалась Москва.

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Владимир Цемах был арестован в начале июля 2019 года. Он командовал ПВО рядом с городом Снежное, где упал лайнер, однако должность получил через три месяца после катастрофы. Цемах обвиняется по статье УК Украины «Создание террористической группы или террористической организации». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее группа евродепутатов попросила президента Украины Владимира Зеленского не выдавать Цемаха России. Голландская прокуратура также обратилась к Украине с просьбой не включать экс-командира в обменные списки и просит о возможности допросить его.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в июле 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

В июне Международная следственная группа назвала имена подозреваемых в крушении самолёта трёх россиян и одного гражданина Украины. Владимира Цемаха среди них не было.

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