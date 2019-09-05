Российские спортсмены с инвалидностью стали первыми на ЧЕ по бочча и приблизились к Паралимпиаде-2020

На чемпионате Европы по бочча среди лиц с ПОДА (поражение опорно-двигательного аппарата) российская команда завоевала золотую медаль и приблизилась к участию в Паралимпиаде-2020 в Токио.

Соревнования проходили в испанской Севилье. В них участвовали около 100 спортсменов из 24 стран. Россию представили десять спортсменов разных классов, которые выступили в индивидуальных, парных и командных состязаниях. Санкт-Петербург был заявлен двумя боччистами: Михаил Гутник (мастер спорта международного класса, многократный чемпион России, победитель международных турниров), Дарья Адонина (призер городских, всероссийских и международных соревнований).

По результатам командных выступлений в тройках класса ВС1-ВС2 золото завоевали Михаил Гутник (СПб), Михаил Летников (Московская область), Дмитрий Козьмин (Москва) и Диана Цыплина (Краснодарский край). В финальном матче российская команда обыграла сборную Португалии со счетом 7-3. Спортсмены также увеличили свои шансы на участие в Паралимпиаде 2020.

«Я несказанно рад. Если честно, сам ещё не понял до конца, что мы с командой приблизились к участию в Паралимпийских играх в Токио. До последней игры я не думал, что мы выйдем. Но после 5 энда меня как будто кто-то толкнул, и сказал: давай, это то, к чему ты стремился и шёл! Хочу отдельно поблагодарить старшего тренера сборной Татьяну Михайловну, я сам себе сказал, что её я подвести не могу. Она столько для меня и команды сделала, всю себя посветила нам. Главное – любить, хотеть и добиваться! И тогда, всё будет так, как ты хочешь!», – приводит слова петербургского спортсмена Михаила Гутника Благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ».

Также медали в личных состязаниях завоевали Александр Легостаев (Пермский край) – серебро, класс ВС3, и Дмитрий Козьмин (Москва) – бронза, класс ВС2.

Петербургская спортсменка Дарья Адонина состязалась в командных выступлениях класса ВС4. В борьбе за бронзу российские спортсмены уступили сборной Португалии. Для Дарьи это был первый опыт участия в таких ответственных соревнованиях.