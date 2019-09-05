Топ-менеджер Объединенной двигателестроительной корпорации задержан по запросу США. Его обвиняют в краже секретов

Директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Коршунов задержан в Италии по запросу США. Его подозревают в экономической разведдеятельности.

Как стало известно «Фонтанке» 5 сентября, Коршунова задержали в понедельник, 3 сентября, в аэропорту Неаполя после прилета из Москвы. Итальянская полиция предъявила топ-менеджеру ордер на арест, выданный Соединенными Штатами Америки.

Скриншот сайта uecrus.com

Задержание Коршунова сегодня подтвердил президент России Владимир Путин.

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«Его обвиняют в краже каких-то секретов. Да, мы заключили контракт с итальянской фирмой на консультации. Это мировая практика, открытая коммерческая работа. Теперь американские друзья утверждают, что там что-то украли. В этом случае мы имеем дело с недобросовестной конкуренцией», – уточнил он.

По данным «Фонтанки», Коршунов заподозрен в экономическом шпионаже в период работы директором по маркетингу и продажам ОДК. Эту должность он занимал в 2009 – 2017 годах.

Александру Коршунову 57 лет. Он окончил Дипломатическую академию МИД СССР, Венский университет экономики и бизнеса, работал третьим секретарем МИД СССР, вице-консулом Генконсульства РФ в Турции, вторым секретарем МИД РФ.

ОДК входит в структуру Ростеха. Производит двигатели для военной и гражданской авиации, космических программ, газотурбинные установки для производства энергии.