Путин: Мирному договору с Японией препятствуют обязательства Токио перед США
Президент России ответил на предложения японского премьера выполнить их «историческую миссию», заключив мирный договор между двумя странами. В своем выступлении на экономическом форуме во Владивостоке Владимир Путин напомнил об обязательствах японской стороны перед другими странами.
«Есть масса вопросов, связанных с заключением мирного договора <...> Есть вопросы военного, оборонного характера, вопросы безопасности, и здесь мы должны учитывать и позицию третьих стран, и обязательства Японии перед третьими странами, в том числе перед Соединенными Штатами», – цитирует 5 сентября Владимира Путина ТАСС.
По его словам, у Москвы и Токио есть желание заключить договор. Путин заверил, что страны продолжат двигаться «в направлении полноценного урегулирования отношений».
Напомним, в Японии американские военные базы расположены на островах Хонсю, Мисава, Ивакуни, Йокота. Крупнейшая из них – на острове Окинава. Всего на территории Японии постоянно находятся около 50 тысяч американских военных.
Справка:
У России и Японии отсутствует мирный договор по окончании Второй мировой войны. Условием его заключения Токио поставил возвращение островов Южно-Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. При этом Токио ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В ноябре 2018 года, после встречи Путина и Абэ в Сингапуре, стороны объявили об ускорении переговорного процесса по мирному договору и Курилам. За основу решили взять документ 1956 года, что стало серьезной уступкой со стороны Японии.
Однако пока Москва и Токио не пришли ни к какому соглашению.