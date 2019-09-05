Путин: Мирному договору с Японией препятствуют обязательства Токио перед США

Президент России ответил на предложения японского премьера выполнить их «историческую миссию», заключив мирный договор между двумя странами. В своем выступлении на экономическом форуме во Владивостоке Владимир Путин напомнил об обязательствах японской стороны перед другими странами.

«Есть масса вопросов, связанных с заключением мирного договора <...> Есть вопросы военного, оборонного характера, вопросы безопасности, и здесь мы должны учитывать и позицию третьих стран, и обязательства Японии перед третьими странами, в том числе перед Соединенными Штатами», – цитирует 5 сентября Владимира Путина ТАСС.

По его словам, у Москвы и Токио есть желание заключить договор. Путин заверил, что страны продолжат двигаться «в направлении полноценного урегулирования отношений».

Напомним, в Японии американские военные базы расположены на островах Хонсю, Мисава, Ивакуни, Йокота. Крупнейшая из них – на острове Окинава. Всего на территории Японии постоянно находятся около 50 тысяч американских военных.