Египтяне и ливиец готовили марш-бросок в Европу. ФСБ задержала нелегалов в Ленобласти

В Ленинградской области задержаны четверо молодых арабов, которые планировали незаконно перебраться в Европу.

Как сообщает 5 сентября ПУ ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, их сотрудники обнаружили нелегально находящихся в России трёх граждан Египта 1984,1986 и 1991 г.р. и гражданина Ливии 1998 г.р. По данным ведомства, иностранцы грезили о лучшей жизни в Евросоюзе и готовились к тайному переходу границы.

Каким образом египтяне и ливиец оказались в РФ, не уточняется.

Для привлечения их к ответственности мужчин передали сотрудникам УМВД России по Ленинградской области.