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Происшествия
05.09.2019 12:35
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Галантность закончилась для школьника из Шушар переломом. На него упали качели с сидящими на них одноклассницами

Перелом со смещением получил 12-летний школьник после второго учебного дня в поселке Детскосельский Пушкинского района Петербурга. Он катал на качелях одноклассниц, когда вся конструкция упала ему на ногу. 

Галантность закончилась для школьника из Шушар переломом. На него упали качели с сидящими на них одноклассницами

Как рассказала «Фонтанке» мама пострадавшего, к утру 5 сентября ее сын находится в больнице после операции. Накануне подросток после занятий в школе отдыхал с одноклассницами на детской площадке во дворе 59-го дома по Колпинскому шоссе. Три девочки сидели на качелях, юноша их раскачивал, стоя у одноклассниц за спиной. В какой-то момент конструкция начала падать назад, две школьницы успели спрыгнуть, третья вместе с качелью упала на молодого человека. Он оказался между металлическим каркасом и крышей качели. По словам мамы ребенка, в ближайшую поликлинику его принесли на руках, уже оттуда педиатр вызвал скорую помощь. 

Жительница Шушар утверждает, что качели падают не первый раз, просто раньше обходилось без травм, тем более таких серьезных. В целом ремонт на площадке, по воспоминаниям петербурженки, последний раз делали пару лет назад, то есть оборудование можно назвать новым. 

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По словам руководителя местной администрации МО «Шушары» Елены Измайловой, качель ремонтируют каждый год, причина, по которой она могла упасть, связана с влажной почвой в этом дворе. Очередной сервис был назначен на ближайшее время, контракт на обслуживание детских площадок заключили  минувшей весной, вошел туда и адрес на Колпинском шоссе. По данным конкурсной документации, на все вошедшие в госзаказ объекты у подрядчика есть время до 31 октября, стоимость работ оценена в 4 млн рублей. 

Контракт был заключен с компанией «Интрейд», по данным «Спарк», не первый раз сотрудничающей с муниципалами и другими бюджетными организациями (4 контракта на 12 млн за 2019 год, 13 контрактов на 20 млн годом ранее).  

Как рассказал «Фонтанке» генеральный директор организации Игорь Корнеев, адрес с качелью пришлось включать в планы на ближайшие дни после звонка из администрации, его подчиненные выехали на площадку уже сегодня. Корнеев уточнил, что подобный ремонт, возможно, не предусмотрен условиями договора, в основном в нем идет речь о покраске и замене недостающих элементов. Возможно, проблемная качель будет демонтирована.

 

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