Только 11% россиянок любят бородачей. Мужчины с ними в этом согласны

Лишь 11% россиянок считают привлекательными мужчин с короткой бородой. У длинных бород поклонниц и того меньше — всего 1%. Предпочтения изучил ВЦИОМ.

Самыми известными «бородачами» для соотечественников остаются Карл Маркс, Лев Толстой и Владимир Ленин. Впрочем, молодежь часто называет еще Тимати.

Большинство россиян мужского пола (93%) никогда не носили длинные бороды. Немного поклонников и у короткой бороды — она имеется только у 10% сограждан. В основном мужчины ходят с легкой щетиной (27%) и усами (14%).

Те, кто не бреются, честно признаются, что им просто лень (35%). Для кого-то сильна привычка (30%). Впрочем, есть и такие, кто хочет выглядеть привлекательнее с растительностью на лице (16%) или старше, солиднее (10%). Подавляющее большинство обладателей бород ухаживают за ними сами (91%), остальные 8% прибегают к помощи парикмахеров или барбершопов.

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А вот россиянки все же любят гладковыбритых мужчин. В этом признались 69% участниц опроса. Легкую щетину считает привлекательной каждая пятая женщина (22%). Только 11% россиянок считают красивыми мужчин с короткой бородой. Длинные бороды кажутся эстетичными только 1% молодых респонденток, что в общей сумме опрошенных близко к нулю.