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05.09.2019 12:10
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Setl Group – лидер по вводу жилья в Петербурге в этом году

Setl Group – лидер по вводу жилья в Петербурге в этом году

Setl Group

Setl Group занял первое место по вводу жилья в эксплуатацию в 2019 году среди строительных компаний Санкт-Петербурга. С начала года холдинг сдал более 137 тыс. кв. м жилой недвижимости. Рейтинг подготовлен Единым реестром застройщиков.

По данным Единого реестра застройщиков на 1 сентября, Setl Group удерживает лидерство и по объему текущего строительства в Санкт-Петербурге с показателем 2,944 млн кв. м. Это почти 20% от объема всего возводимого в городе жилья. В портфеле проектов холдинга в Северной столице – 19 строящихся жилых комплексов различных классов, от комфорт-класса до премиального сегмента.

В текущем году холдинг ввел в эксплуатацию в Северной столице жилой комплекс высокого комфорт-класса «МореОкеан» в Приморском районе. Причем второй корпус – с опережением сроков сдачи на 8 месяцев раньше. Также были сданы корпуса 7.1-7.2 проекта комфорт-класса «Солнечный город» на юго-западе Петербурга.

В 2019-м холдинг вывел на рынок новые проекты в привлекательных локациях. Среди них – проект премиум-класса «The ONE» на Петровском острове на берегу Малой Невы с прекрасными видами на реку и вантовый мост через Петровский фарватер. В Выборгском районе, возле двух больших парков (Удельного и Сосновки), холдинг начал возводить сразу два жилых комплекса: проект бизнес-класса Svetlana Park и ЖК высокого комфорт-класса «Панорама парк Сосновка».

Эксклюзивным брокером проектов Setl Group в Петербурге и области выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о холдинге Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "МореОкеан" – застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/moreokean/declarations

ЖК "Солнечный город" – застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/solnechnyi-gorod/declarations

ЖК «The ONE» – застройщик ООО «Альянс Сити Строй», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/the-one/declarations

ЖК "Svetlana Park" – застройщик ООО "Специализированный застройщик "Созидание", проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ЖК «Панорама парк Сосновка» – застройщик ООО "Специализированный застройщик "Созидание", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

 

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