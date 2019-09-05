«Умом Россию не понять, в Японию можно только верить». Абэ предложил Путину заключить мирный договор

Японский премьер-министр Синдзо Абэ в своем выступлении на пленарном заседании экономического форума во Владивостоке призвал заключить мирный договор между Японией и Россией, который станет «исторической миссией» двух лидеров.

«Нашими усилиями устойчиво проявляется образ новых партнёрских отношений между Японией и Россией. Тогда следующий шаг – заключение мирного договора, что является нашей исторической миссией <...> Владимир [Путин], давай вдвоем сделаем все, чтобы мы двигались все время вперед, пока не достигнем цели», – цитирует 5 сентября японского премьера ТАСС.

По его словам, такой шаг дал бы «безграничные возможности» развития для Токио и Москвы. Свою точку зрения Абэ решил усилить цитатой Федора Тютчева: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить». После этого он изменил часть стихотворения, продолжив: «...в Японию можно только верить». Он заверил Владимира Путина, что Токио – это партнер, которому можно верить.

У России и Японии отсутствует мирный договор по окончании Второй мировой войны. Условием его заключения Токио поставил возвращение островов Южно-Курильской гряды – Кунашира, Шикотана, Итурупа и Хабомаи. При этом Токио ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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В ноябре 2018 года, после встречи Путина и Абэ в Сингапуре, стороны объявили об ускорении переговорного процесса по мирному договору и Курилам. За основу решили взять документ 1956 года, что стало серьезной уступкой со стороны Японии.

Однако пока Москва и Токио не пришли ни к какому соглашению.