Toyota вложит в завод в Санкт-Петербурге 20 млрд рублей до 2028 года

Японский автоконцерн Toyota инвестирует в свой в завод в Санкт-Петербурге 20 млрд рублей до 2028 года. Об этом сообщил 5 сентября премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, передает Russia today.

Toyota имеет завод в Петербурге, на котором выпускает модели Toyota Camry и Toyota RAV4. Последняя с октября 2019 года будет производиться в обновленной версии. Ранее компания заключила специнвестконтракт с Минпромторгом и Смольным. В обмен на льготы Toyota пообещала инвестировать в развитие производственной площадки и усилить локализацию.