Оформить ДТП со смартфона за 15 минут. Правительство утвердило правила для «суперсервиса»

Правительство России утвердило правила электронных извещений для нового «суперсервиса» по самостоятельному оформлению ДТП и требования к техническим средствам, которые будут их передавать. С соответствующим постановлением ознакомился РБК.

Эксперимент по оформлению ДТП со смартфона стартует с 1 ноября в четырех регионах России: Москве, Петербурге, Ленобласти и Подмосковье. Водители смогут оформлять аварии по европротоколу без бумажек – при помощи лишь мобильного приложения, интегрированного с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги»). Приложение «Помощник ОСАГО» позволит оформить европротокол за 10 – 15 минут.

Согласно постановлению правительства, передать данные о ДТП в АИС ОСАГО можно будет или с помошью ГЛОНАСС (в течение 10 минут с момента аварии), или через мобильное приложение (в течение часа). Во втором случае водитель должен быть зарегистрирован на портале госуслуг и, конечно, иметь это приложение на своем смартфоне. В случае ДТП, которое можно оформить по европротоколу, все необходимые страховщику сведения поступят из личного кабинета пользователя, нужно будет только загрузить фото с места аварии. Если все сделано в соответствии с нормами, страховщик будет не в праве отказать в выплате.

Мобильное приложение будет передавать:

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информацию из ЕСИА, такую, как паспортные данные, сведения о правах и регистрации транспортного средства, адреса и контакты;

данные о договорах ОСАГО и страховой компании;

координаты места фотосъемки;

дату и время ДТП;

типы транспортных средств;

перечень поврежденных в аварии узлов и деталей;

фотографии машин, повреждений и договоров ОСАГО с места ДТП.

Если нужной информации в ЕСИА нет, то сведения о водительском удостоверении, марке, модели и номере застрахованного по ОСАГО автомобиля или об отсутствии договора ОСАГО передаются отдельно.

Напомним, что оформить ДТП по европротоколу можно, если в аварии только два участника, оба застрахованы по ОСАГО, их машины оборудованы техническими средствами оповещения, в аварии пострадало только «железо», а предполагаемая сумма возмещения не превышает 400 тысяч рублей для Москвы, Петербурга, Ленобласти и Подмосковья и 100 тысяч рублей для других регионов. С октября лимит увеличится до 400 тысяч для всех, если ДТП зафиксировано через ЭРА-ГЛОНАСС или мобильное приложение. Для работы «суперсервиса» оба водителя также должны быть зарегистрированы на госуслугах, оба сделать фото повреждений с места ДТП и не иметь разногласий по поводу обстоятельств произошедшего, иначе придется оформить бумажное извещение.