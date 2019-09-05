«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры от 2,75 млн рублей в ЖК «GreenЛандия 2»

Setl Group

Компания вывела в продажу новую секцию в корпусе № 2.13 квартала «GreenЛандия 2», который строится недалеко от метро «Девяткино». Дом сдается уже в этом году: это одно из самых привлекательных предложений в проектах высокой стадии готовности от Setl Group.

Среди новых вариантов — студии, однокомнатные и двухкомнатные евроформата с большой кухней по цене от 2,75 млн рублей. Все они передаются со стильной чистовой отделкой по стандартам «Итальянские коллекции» в цвете «Ваниль» или «Шоколад». Покупка квартиры в ЖК «GreenЛандия 2» станет хорошем решением для клиентов, которым важно переехать как можно скорее: все корпуса проекта сдаются до конца 2019 года.

«GreenЛандия» — проект, состоящий из двух кварталов, где есть все для комфортной жизни. Так, 2 сентября здесь открылись два новых детских сада, в которых созданы игровые, спальни, залы для физкультурных и музыкальных занятий. Всего в ЖК «GreenЛандия» работает 6 детских садов на 680 малышей и школа на 1175 учеников. Кроме того, в квартале есть магазины, аптеки, кафе, медцентр и даже библиотека. Для прогулок и отдыха созданы детские и спортивные площадки, велосипедные и пешеходные дорожки. Для удобства автомобилистов обустроены гостевые парковки и подземные стоянки.

«Петербургская Недвижимость» — эксклюзивный брокер всех объектов Setl Group. Компания работает с 40 застройщиками и предлагает большой выбор жилья в Петербурге и Ленинградской области. Благодаря сотрудничеству с ведущими банками покупатели получают ипотеку на специальных условиях. Услуги по подбору жилого комплекса, квартир, оформлению ипотеки и юридическому сопровождению сделки бесплатны для клиентов «Петербургской Недвижимости».

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК GreenЛандия-2 – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya-2/declarations

ЖК GreenЛандия – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya/declarations