Эстонца и россиянку поймали на границе с Финляндией с 7400 сигаретами. Контрабандистов раскрыл нюхач Лорд Ли Грей

Выборгская таможня

Сразу две крупные партии контрабандной табачной продукции конфисковали таможенники на границе с Финляндией.

Как сообщает 5 сентября Выборгская таможня, гражданин Эстонии за рулём автомобиля Volkswagen пытался вывезти из России через МАПП «Торфяновка» 148 пачек сигарет (2960 штук). Спустя несколько часов за ним проследовала на контроль россиянка на Citroen. В её машине тоже нашли незадекларированный груз – 222 пачки (4440 сигарет).

Рейд табачных контрабандистов закончился фиаско благодаря служебной собаке по кличке Лорд Ли Грей. После того, как четвероногий таможенник обнюхал транспортные средства, их направили на "рентген". Сигареты обнаружились в скрытых полостях автомобилей.

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В отношении нарушителей возбуждены два дела об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (незаконное перемещение товаров с сокрытием от таможенного контроля).

Выборгская таможня отмечает, что уклонение от уплаты таможенных платежей по-прежнему остаётся самым распространённым нарушением на границе. Контрабандистов на преступление толкают ограничения на ввоз и вывоз товаров, установленные обеими странами.