Всё под контролем пассажира: «Яндекс.Такси» откроет доступ к «Безопасности»

предоставлено компанией «Яндекс.Такси»

Система станет следить за аккуратным вождением и усталостью водителей.

«Яндекс.Такси» запустил в приложении раздел «Безопасность». Нажав на кнопку с пристегнутым человеком на экране или выбрав одноимённый пункт в меню слева, можно узнать обо всех технологиях сервиса, которые делают поездки комфортнее и исключают опасность для пассажира.

В разделе рассказывается про то, как «Яндекс.Такси» следит за скоростью и манерой вождения. Если водители будут лихачить, они получат предупреждение. Если же они его проигнорируют, то алгоритм ограничит им доступ к сервису. После внедрения этих технологий 92% водителей, получавших предупреждение, перестали превышать скорость.

На случай возникновения нештатной ситуации в разделе «Безопасность» есть возможность срочно связаться с экстренными службами, а также добавить контакты друзей или родных и оповестить их о маршруте поездок. Приложение подскажет близким, где вы находитесь прямо сейчас и сколько осталось ехать до места назначения. Аналогичные опции в ближайшее время появятся и у водителей в приложении «Таксометр».

В «Яндекс.Такси» в целях конфиденциальности данных приняли решение скрывать от водителя телефонный номер пассажира, а от пассажира — номер водителя. Если же пассажир забыл в салоне свою вещь, в «Истории поездок» будет доступна связь с водителем в течение суток.

Безопасность поездок — главный приоритет «Яндекс.Такси». За последние два года в компании инвестировали около 1,2 млрд рублей в технологии безопасности и до конца года планируют потратить еще более 2 млрд.

предоставлено компанией «Яндекс.Такси»

Кроме того, сейчас сервис тестирует камеры мониторинга усталости водителя. Они анализируют 68 точек на лице человека с помощью технологий компьютерного зрения и нейросети и фиксируют параметры, которые говорят об усталости — например, частоту и длительность моргания. Если система видит, что водитель невнимателен и теряет концентрацию на дороге, в будущем она будет временно ограничивать ему доступ к заказам сервиса до тех пор, пока он не отдохнет.