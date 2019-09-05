Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока

Индия решила выделить РФ кредитную линию в размере $1 млрд на развитие регионов Дальнего Востока. Об этом в четверг на пленарном заседании Восточного экономического форума сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Honoured to be addressing the Eastern Economic Forum. Watch. https://t.co/B2Y01C8rmV — Narendra Modi (@narendramodi) 5. September 2019

"Индия предоставит кредитную линию в размере $1 млрд. Это беспрецедентный случай, это наша стартовая площадка на Дальнем Востоке. Правительство Индии очень активно работает в этом регионе", – сказал он.

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По словам Моди, Индия и Россия заключили на ВЭФ 50 соглашений об инвестициях на $5 млрд. Он отметил, что Дальний Восток обладает большими природными ресурсами и потенциалом для активного развития.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4 – 6 сентября.