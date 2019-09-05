Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока
Индия решила выделить РФ кредитную линию в размере $1 млрд на развитие регионов Дальнего Востока. Об этом в четверг на пленарном заседании Восточного экономического форума сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Honoured to be addressing the Eastern Economic Forum. Watch. https://t.co/B2Y01C8rmV— Narendra Modi (@narendramodi) 5. September 2019
"Индия предоставит кредитную линию в размере $1 млрд. Это беспрецедентный случай, это наша стартовая площадка на Дальнем Востоке. Правительство Индии очень активно работает в этом регионе", – сказал он.
По словам Моди, Индия и Россия заключили на ВЭФ 50 соглашений об инвестициях на $5 млрд. Он отметил, что Дальний Восток обладает большими природными ресурсами и потенциалом для активного развития.
Пятый Восточный экономический форум проходит 4 – 6 сентября.