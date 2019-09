Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока

Индия решила выделить РФ кредитную линию в размере $1 млрд на развитие регионов Дальнего Востока. Об этом в четверг на пленарном заседании Восточного экономического форума сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Honoured to be addressing the Eastern Economic Forum. Watch. https://t.co/B2Y01C8rmV